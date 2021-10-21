Ergin Ataman: 'Çıkışa geçmek istiyoruz!'

Turkish Airlines Euroleague beşinci hafta maçında 21 Ekim 2021, Perşembe günü Rusya'nın Unics Kazan takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı.



İşte Ergin Ataman'ın sözleri:



"Euroleague'e çok sert bir fikstür ile başladığımız için istediğimiz başlangıcı yapamadık. Unics Kazan da geçen hafta İstanbul'da ağır bir mağlubiyet aldı. Biz bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Rakibimizin de bu kez çok daha dirençli olmasını bekliyoruz. Startta kaldık ama geriden yarışa katılsak da herkesi geçip yine ipi göğüsleyecek gücümüz var. Krunoslav Simon ve James Anderson'un yokluğunda yeni oyuncumuz Elijah Bryant'ın sistemin işlemesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Taraftarımızın desteğinin morali düşen takımımıza büyük bir güç ve motivasyon vermesini bekliyoruz..."





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