Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Ergin Ataman: 'Cevabı sahada verdik'

Ergin Ataman: "Cevabı sahada verdik"

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Belçika karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket'te Belçika karşısında alınan 78-63'lük galibiyeti değerlendirdi.

Ataman,  "Evet bugün istediğimiz gibi oynadık. Maçın başında çok iyi savunma yaptık. Bir tek ikinci periyotta bencten gelen oyuncular savunmada aksadı, 24 sayı yedik. Onun dışında ikinci yarı fazla rotasyona gitmeden daha çok ilk 5 ağırlıklı, gene aynı tempoda aynı agresiflik topu çok iyi çevirdik. Bugün oynanması gerektiği gibi oynadık. Önemli bir galibiyet, bu galibiyet bizi üst tura çıkarabilir ama bu yeterli değil. İspanya ile grup birinciliği için oynayacağız. Bu maçı unutup, o maça odaklanacağız" dedi.

Ergin Ataman, FIBA'nın Gürcistan maçı için yapılan itiraza reddetmesinin sorulması üzerine, "Biz gerekli cevabı sahada verdik. Bundan sonra oyunumuza bakacağız" dedi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4301334306287
2Belçika4202295303-86
3İspanya4301297247505
4Karadağ420224824355
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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