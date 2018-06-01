Ergin Ataman: "Cedi NBA'in yeni Hido'su olur"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, NBA'de Cleveland Cavaliers formasını giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın, Hidayet Türkoğlu gibi iz bırakacağını söyledi.
Cedi'yi büyük bir gururla takip ettiğini dile getiren Ataman, sözlerini şöyle tamamladı: "Cedi, oyuncu kapasitesinin dışında Türk gençleri için idol olacak bir oyuncu. Rakipken bile her zaman hoşgörüyle yaklaştığınız biri. İlk kez 2014'te A Milli Takım'da ona forma verdik. Her sene basketbolunu geliştirdi. Hak ettiği bir yere gitti. Sezon başında ABD'de Cedi'yi ziyaret ettim. Ona 'NBA'de başka bir takımda olsan ilk 5 oynarsın.' dedim. 'Cleveland seni zorlayacak.' dediğimde 'Ben kendime inanıyorum, oynama şansı bulacağım.' demişti. Bunu başardı. Çok inanıyorum. NBA'de dahi onun tarzında çok az oyuncu var. Komple bir oyuncu. Cedi, NBA'in yeni bir 'Hido'su' olur, diye düşünüyorum."