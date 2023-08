Ergin Ataman: 'Bulgaristan maçı daha önemli'

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup ederek ön elemelere galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında zorlandıklarını ama daha sonra oyunu domine ettiklerini ifade eden Ataman, "İzlanda, basketbol seviyesi olarak bizim altımızda olan bir takım. Bu bir gerçek. Milli takım düzeyinde ise tecrübeli bir takım. Kendi tarzlarında bir oyun sistemleri var. Maçın başında zorlandık. İlk 5 dakika onların temposuna ayak uydurup zorlama atışlara gittik. Bir anda geri düştük ama sonra kenardan gelen oyuncularla oyunu kontrol ettik. Daha düzenli hücum edince ve oyunu da pota altına yıkınca rahatladık" diye konuştu.



"BUGÜN ÇOK GÜZEL BİR SEYİRCİ VARDI"



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki seyircilerin çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu söyleyen Ataman, "Bugün çok güzel bir seyirci vardı. Herkese teşekkür ediyorum. Belli ki milli takımı özlemişler. Onlara da eğlenceli bir akşam yaşattık. Maçın ikinci yarısında as oyuncularımızı oynatmadık. Pazar günkü Bulgaristan maçı daha önemli. Kazanırsak gruptan çıkmayı garantileriz. Bugünkü maçı bırakıp Bulgaristan maçına hazırlanacağız. Her geçen gün seyircinin de daha büyük desteğiyle galibiyet serisine devam edeceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.