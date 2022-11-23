Ergin Ataman: 'Bugün savunmayla kazandık'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpia Milano maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.



Ataman Milano deplasmanında kazanmanın öneminden bahsederek sözlerine başladı ve "Bugün şanslıydık. 3'lükler harikaydı, kusursuzdu. Bugün aslında savunmayla kazandık. İlk yarıda ribuandlarda hata yaptık, çok ribaund verdik. Devre arasında bunu konuştuk. İkinci yarıda ribaundları da kontrol ettik. Hücumda ritm bulduk ve bu ritmle harika şutlar soktuk. Bugün farklı bir maç oldu. Normalde Milano'ya karşı burada kazanmak kolay değildir." açıklamasını yaptı.



Maçın yıldızı Clyburn'ün performansıyla ilgili de konuşan Ataman, "Clyburn kenardan geldi ve sonra tüm maç oynadı. Bugün esasen topu iyi paylaştık, iyi dolaştırdık ve iyi şut seçimi yaptık. O iyi şut seçimi yapınca her şey istediğiniz gibi gidiyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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