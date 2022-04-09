Ergin Ataman: 'Bu yıl da EuroLeague'i kazanacağız'

Turkish Airlines Euroleague 34. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız Mts'ye deplasmanda 85-93 mağlup olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:



"Spektaküler bir maç oldu. Maç öncesi röportajında da ifade ettiğim gibi böyle bir maçı oynamak zordu. Bir takım play-off'un dışında kalmış, diğer takım da play-off'a yükselmiş ve maçın sonucu puan durumu açısından önemli değildi. Çok güzel bir atmosfer vardı. Maçın son iki üç dakikasına kadar savaştık. Sonrasında yorulduk ve Kızılyıldız mts sayılar buldu. Biz de hücumda top kayıpları yaptık ve serbest atışları kaçırdık. Kızılyıldız mts bu maçı kazanmayı hak etti. Kızılyıldız mts play-off'ta olmayacak ama çok iyi bir sezon geçirdiler. Gerçekten çok agresif bir basketbol oynuyorlar ve kazanmayı hak ettiler. Bizim de sistemimiz için iki çok önemli oyuncumuz olan Micic ve Beaubois sakatlıklarından dolayı oynamadılar. Ama play-off için hazır olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz geçen senekinin aynısı, bu yıl da Euroleague'i kazanacağız"









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