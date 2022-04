Ergin Ataman: 'Bu takım bunu hak ediyor'

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Final Four'a kalınan AX Armani Exchange Milan maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ataman, "Öncelikle benim en iyi arkadaşım Ettore Messina'ya tebriklerimi iletiyorum. Çok iyi bir seri oldu. İnanılmaz 4 maç oynadık. Onlara karşı oynamak, kazanmak hiç kolay değildi. Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor. Önümüzde 2 maç daha var." dedi.



"GURUR VERİCİ"



"3-4 aydır her maçı kapalı gişe oynatan taraftarımıza teşekkürler. Ben dahi en yakınlarıma, arkadaşlarıma bilet bulamadım." sözlerini kullanan tecrübeli koç, "Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım son 4 yıldır Türkiye'ye basketbolu bir kez daha fazlasıyla yeniden sevdirdi. Taraflı tarafsız, bizi seven sevmeyen herkes bu takımla gurur duyuyor. Gençler basketbolu seviyorlar. Bir tane kötü tezahürat yok. 15-16 bin kişi geliyor. Aileler geliyor. İnsanlar TV'den keyifle seyrediyor. Gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.



"Tüm takım, bu organizasyon her şeyle gurur duyuyorum." diyen Ataman, "Sezonun ikinci yarısıyla birlikte müthiş bir çıkış yakaladık. Çok önemli sakatlarımız vardı seride. 2 tane önemli oyuncumuz, Kruno ve Rodrigue'in eksikliğini belirtmedik. Taraftara, takımımıza inandık. 3. kez Avrupa'nın zirvesinde Anadolu Efes." açıklamasını yaptı.



"2 MAÇ KALDI ŞAMPİYONLUĞA"



Açıklamalarını sürdüren Ergin Ataman, "Ben geçen hafta kaldı 4 demiştim. Bu maçtan önce 3 dedim. 2 maç kaldı şampiyonluğa. Bizden çekinsinler şimdi. Bizi bir şekilde uzatmada falan yenenler çekinsinler. Anadolu Efes 'back to back'e gidiyor Belgrad'a. Anadolu Efes üst üste 2. şampiyonluğunu almak için Belgrad'a gidecek." diye konuştu.



Ergin Ataman ayrıca, "Herkesle gurur duyuyorum. 2 gün önce Larkin maçı çevirdi müthiş oyunuyla. Bu maçta Micic ve Pleiss skorda bizi ayakta tuttu. Anderson, Bryant'ın savunmaları vardı. Moerman son 5-6 dakika çok yoruldu. Singleton'a döndük. İyi ki dönmüşüz. Önemli katkı verdi. Bu basketbol. 12 oyuncu var kadroda. 9 oyuncu kullandık. Herkesten katkı aldık seride. Takım halinde bir kez daha Final Four'dayız." dedi.



Son olarak Milan'ın koçu Messina'ya da değinen Ataman, "Messina çok önemli bir antrenör. Değerli bir büyüğüm. Saygı duyduğum, hürmet duyduğum, aramın iyi olduğu biri. Messina 'Madem beni yendin, bu kupayı git bir kez daha al' dedi." sözlerini kullandı.









