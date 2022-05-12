Ergin Ataman: 'Bu şekilde kaybetmek çok üzücü'

2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya mağlup olarak elenen A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü.Ay-yıldızlı kafile, Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'den hareket etti. İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesinde teknik ekip ve oyuncuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.Havalimanında AA muhabirine açıklama yapan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, turnuvaya veda ettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.Ay-yıldızlı basketbolcularla Türk halkının gurur duyması gerektiğini belirten Ataman,dedi.Gürcistan'da yapılan grup maçlarının sonuncusunu da benzer şekilde İspanya'ya karşı kaybettiklerini dile getiren tecrübeli başantrenör,diye konuştu.Ergin Ataman, A Milli Takım'ın geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: