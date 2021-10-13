Ergin Ataman: "Bu maçta Tolga Geçim'den mutlaka katkı almamız gerekiyor"

Bu akşam LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes'te Koç Ergin Ataman maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Ergin Ataman: 'Bu maçta Tolga Geçim'den mutlaka katkı almamız gerekiyor'
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12 Ekim 2021 12:34
Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü haftasında LDLC ASVEL'e konuk olacak olan Anadolu Efes'te Koç Ergin Ataman maç öncesinde konuştu. Henüz kendi seviyelerini yakayalamadıklarından bahseden Ataman, Simon ve Anderson'ın yokluğunda Tolga Geçim'de katkı almalarının önemli olduğunu vurguladı:

"Euroleague'de yeni sezona çok sert bir fikstür ve önemli sakatlık ve fiziksel sorunlarla başladık. Henüz kendi seviyemizi yakalayamadık. Çift maç haftasına ilk iki maçını kazanan LDLC Asvel Villeurbanne'e karşı deplasmanda zorlu bir maçla başlayacağız. Oyun olarak hazır olmasak da, iyi savunma yapıp, ribauntları kontrol ederek galibiyet almak istiyoruz. Simon'un sakatlığı, Anderson'ın yeni doğan bebeği için Amerika'da olması bizi uzun forvet pozisyonunda ve kısa rotasyonunda zorluyor. Bu maçta Tolga'dan mutlaka azami katkı almamız gerekiyor. Larkin'in dizindeki ödem de onun performansını çok etkiliyor."

Bugün 21.00'da LDLC ASVEL ile karşılaşacak olan Anadolu Efes; Buğrahan Tuncer, Krunoslav Simon ve James Anderson'dan yoksun sahaya çıkacak.


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