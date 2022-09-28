Ergin Ataman bu kupayı seviyor; 8. kez kazandı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.



Tecrübeli teknik adam bu kupayı daha önce 1997'de Türk Telekom, 2004 ve 2005'te Ülker, 2000, 2009, 2018 ve 2019'da Anadolu Efes'le kazanmıştı. Ataman, lacivert beyazlılarla 2022'de de kupayı alarak önemli bir istatistiğe imza attı.



Anadolu Efes'te kazandığı 13 kupanın 5'ini Ergin Ataman yönetiminde elde etmiş oldu.





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