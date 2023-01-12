Ergin Ataman: 'Bu durumu değiştireceğiz'

Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman Euroleague'de Valencia'ya kaybettikleri maçın ardından konuştu



Ataman maç sonu açıklamasında son 3 deplasmanda kaybettiklerini ve kendi içlerinde bu sorunu çözeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"SON ÇEYREKTE AGRESİFLİĞİ BIRAKTIK"



"Valencia'yı tebrik ediyorum. Sahaya karakter koydular. Euroleague gibi bir ligde ana oyun kurucularınız olmadan bu seviyede oynamak çok zor, ki iki ana oyun kurucuları sahada değildi. Agresif savunma ve duygularıyla sahada kaldılar ve son çeyrekte maçı kazanmayı başardılar. Son periyoda kadar maç bizim kontrolümüzdeydi ama son çeyrekte agresifliği bıraktık."



"UMUYORUM Kİ BU DURUM DEĞİŞECEK"



"Bizim için büyük bir kayıp, Valencia için büyük bir galibiyet. Son iki üç maçlık periyotta iyi basketbol oynamıyoruz. Bu durum sezon başında da vardı ve çözmüştük. Umuyorum ki bu durum değişecek. Son üç deplasman maçımızı, aynı şekilde kaybettik. Son beş dakikada maçı bıraktık. Bu durumu kendi içimizde çalışmamız gerekiyor."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ