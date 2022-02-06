Ergin Ataman: 'Biz de ertelensin istedik'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Nef'i mağlup ettikleri ING Basketbol Süper Ligi mücadelesi sonrası Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.



Maç öncesi tartışılan Galatasaray Nef'in koronavirüslü oyuncularla maça çıkmak zorunda kalması konusuyla ilgili Ataman, "2 gündür maçın oynanmamasını hem Galatasaray'a hem federasyona söylüyoruz. Bu şartlar 'fair' değil. Galatasaray'ın bazı oyuncuları oynatamaması bazı oyuncuları hiç antrenman yapmadan burada oynaması... Sonuçta bizim elimizde olan bir şey değil. Federasyon kuralları uygulamak durumunda kaldı. Hakikaten saçma bir durum. Galatasaray bugün burada 1-2 tane koronavirüslü oyuncuyla oynadı. İnsan sağlığından daha önemli hiçbir şey yok." dedi.



"AVRUPA'DA NEGATİF SONUÇ İSTİYORLAR"



Ergin Ataman, "Bu konu Bilim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmeli. Avrupa'da da bu 7 gün kuralı var ama oyuncular negatif test sonucu almadan sahaya çıkamıyorlar. O açıdan Galatasaray için çok zor bir maçtı. Buna rağmen iyi mücadele ettiler. Çok da iyi bir seyirci vardı." ifadelerini kullandı.



"LİDERLİK MÜCADELESİNDEYİZ"



Deneyimli başantrenör, "Bizim içinse önemli bir maçtı. Puan puana Fenerbahçe'yle liderlik mücadelesi veriyoruz. Biz elimizden geldiğince iyi mücadele edip kazanmaya çalıştık. Galatasaray'ı da mücadelesinden dolayı kutluyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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