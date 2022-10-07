Ergin Ataman: 'Birbirimizi daha iyi anlamalıyız'

THY EuroLeague'in ilk hafta maçında sahasında Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup eden Anadolu Efes'te Ergin Ataman, karşılaşmayı değerlendirdi.



Ataman, "İkinci yarıda daha iyi savunma yaptık. Geçiş hücumlarında da fark yarattık. İlk yarıda bunları yapamadık. Çok iyi bir basketbol oynamadık, hücumda ritmi bulamadık. İyi savunma yaptık. Son çeyrekte de maçı bitirebilecek noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.



Deneyimli başantrenör ayrıca, "Yeni oyuncularımız var. 4 yeni oyuncumuz var rotasyonda. Önemli dakikalar alıyorlar. Birbirimizi daha iyi anlamalıyız hücumda ve hücum böyle gelişmeli." diye konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekti.



Takıma 4 yeni transfer yaptıklarını ve adapte olmanın zaman alacağını aktaran Ataman, "İlk yarıda iyi savunma yaptık, ikinci yarı daha da iyileştirdik. Hızlı hücumlar bulduk. Hücumda etkili değildik ama savunma tarafımız iyiydi. Sahada gördüğüm karakterden tatmin oldum." dedi.



Clyburn'ün takıma çabuk adapte olmasının tecrübesinden kaynaklandığını vurgulayan Ataman, "Clyburn çok tecrübeli bir oyuncu ve aynı zamanda yıldız. Sistem durduğu zaman kendi yıldız özellikleriyle skor bulabilen bir oyuncu. Sezon başında 11 hazırlık maçı yaptık, Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla 12 maç yaptık. O da takımın oyununu iyi anladı ama maçtan ziyade onun tecrübesi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Efes'te Will Clyburn ise, "İlk yarıda iyiydim. İkinci yarıda çok istediğimi sergileyemedim. Atmosfer çok iyiydi. Ergin Ataman, oyunculara özgürlük veriyor. Özgürlük verince tehlikeli olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.





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