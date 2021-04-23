Ergin Ataman: 'Bir galibiyete daha ihtiyaç var'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid'i 91-68 mağlup ederek EuroLeague playoff serisinde durumu 2-0'a getirdikleri maçın sonrasında konuştu.



1 galibiyet daha gerektiğini vurgulayan Ataman, "Harika bir savunma yaptık. Micic, Larkin v diğer herkesten harika katkı aldık. Bir galibiyet daha almak zorundayız, Madrid'de oynayacağız. Her maç çok zor. Farkı aldık son çeyrekte ama bugün en iyi oyuncuları Tavares olmadan oynadılar. Final Four için 1 galibiyete daha ihtiyacımız var." dedi.



Farkın nedeni sorulan deneyimli hoca, "İlk yarıda stratejiyi değiştirdiler, biraz kafamız karıştı ama 2. yarıda biraz daha dikkat edip top kayıplarını azalttık ve bu da sayı farkını sağladı." ifadelerini kullandı.



"BARCELONA SERİSİNİ HATIRLATTIK"



Ergin Ataman, çok kilit bir maçı kazandıklarını aktararak, "Oyunculara 2019'daki Barcelona serisini hatırlattık. İlk maçı kazanıp ikinci maçı kaybedip saha avantajını yitirmiştik. O açıdan çok kilit bir maçtı. Ya büyük avantajla ya da saha avantajını kaybedip Madrid'e gidecektik. Oyuncular çok iyi odaklanmıştı. Çok tecrübeli bir takımla oynuyoruz. Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmıyorlar." şeklinde konuştu.



