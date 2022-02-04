Ergin Ataman: 'Aynı konsantrasyon ile oynamalıyız'

THY EuroLeague 25. hafta maçında 4 Şubat 2022, Cuma günü Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.



İşte Ataman'ın sözleri:



"Moskova'dan çok önemli bir galibiyet ve moralle dönüyoruz. Ama Euroleague zorlu bir maraton... Şimdi kendi seyircimiz önünde play-off yarışında iddialı, mücadeleci ve tehlikeli bir rakip olan LDLC Asvel Villeurbanne ile karşılaşacağımız maçta da aynı konsantrasyon ve taraftarımızın katacağı coşku ile oynamalıyız."



Başarılı isimlerden Vasilije Micic ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu: "Zorlu bir deplasmanda oynadığımız iyi bir maçtan galibiyet ile dönüyoruz. Şimdi önümüzde LDLC Asvel Villeurbanne ile oynayacağımız önemli bir maç var. Şu an sadece bu maçı düşünmeliyiz. Rakibimiz çok atletik ve tehlikeli bir takım. Maçın her anında rakibimize karşılık vermek için hazır olmalıyız..."





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