Ergin Ataman, Aydın Örs'e verdiği sözü tuttu!

Türk Basketbolu'na 1996'da ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu Koraç Kupası'yla kazandırırken, yardımcısı olan Ergin Ataman'dan 'En vefalı dostlarımdan' diye söz ederdi Aydın Örs... Bunun nedeni ortaya çıktı.



Kovid nedeniyle sıkıntı yaşayan ve yoğun bakımdan çıktıktan 1 gün sonra, Real Madrid ile oynanan çeyrek final serisinin hemen öncesinde Ataman'a başarı mesajı yollayan Aydın Örs'e, Ataman da bir jest yaptı, Euroleague Kupası'nı ustamız dediği efsanenin evine taşıdı.



'Herkes bunu yapamaz'



Buluşmada eşsiz duygular yaşadı Aydın Örs. Kupanın kendisine getirilmesine mutlu olduğunu belirten Örs, "Ergin'e minnettarım. Bu herkesin yapabileceği bir jest değil. Vefasını hissettiriyordu ama buraya gelmesi beni onurlandırdı. Hem kendisine hem Efes camiasına teşekkür ediyorum" dedi. Ataman da efsane ismin hep kendisine destek verdiğini ifade ederek, "Benim için bir hoca, bir abi, bir baba gibi oldu Aydın Örs. Ona söz vermiştim. Sözümü de tuttum çok mutluyum" diye konuştu.



'Verilen emek kupayı hak etti'



Basketbolun efsane isimlerinden Aydın Örs hem Anadolu Efes'in hem de Ergin Ataman'ın kupayı hak ettiğini vurguladı. Örs şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Tuncay Bey hep destek oldu basketbola. Türk Basketbolu'na sundukları göz ardı edilemez. Bizim dönemimizden başlarsak, Pano Natof, Doğan Hakyemez gibi önemli isimlerin emeği vardı. O emek Avrupa'nın en büyüğü olmayı hak ediyordu. Bunu başardılar."



'Heyecandan izleyemedim'



İkilinin buluşmasında Aydın Örs bazı maçları heyecandan izleyemediğini de itiraf etti. Örs, "Maç yönetmekle maç seyretmek farklı. İnanın bu sene bazı maçları heyecandan izleyemedim. Real Madrid maçının sonunu oğlum bana anlattı. Ama şunu net şekilde söyleyeyim, Ergin de takımı da bu kupayı fazlasıyla hak etti. Şans da hak edenin yanında olur. Biz de Koraç Kupası'nı kazanırken zor anlar yaşamıştım, ama şans da yardım etmişti" dedi.



'Değeri çok başka'



Aydın Örs kupayı bir Türk çalıştırıcının almasının ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu hatırlattı. Basketbolun efsane ismi, "Avrupa'nın en büyük kupasını Türk antrenör kazandığı için ayrıca mutlu oldum. Takımda Sertaç Şanlı da inanılmaz işler yaptı. İyi bir uzun olduğunu gösterdi. Doğuş Balbay'ın rolü büyüktü. Türk oyuncuların bu kadar işin içinde olduğu bir şampiyonluk gerçekten değerli" diye konuştu.



'En zor maçımızdı'



Ergin Ataman, Real maçının öncesindeki mesajdan da bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aklım zaten hocamızdaydı. Her gün oğlu Doruk'tan bilgi alıyordum. Real maçı bu sezon oynadığımız, en zor maçtı. O maçtan 1 gün önce de Aydın ağabeyin yoğun bakımdan çıktığını öğrenip mutlu olmuştum. Ama maç günü Aydın Örs'ün kendi ağzından, destek mesajı almak beni inanılmaz duygulandırdı. Bilinçaltıma yerleşmiş olacak ki, maçtan sonra ilk demecim o oldu. Ben de hocamıza destek vermek istedim" dedi.



Aydın Örs nimettir



Ergin Ataman konuşmasına şöyle devam etti: "Köln'e gitmeden önce Aydın ağabeyi ziyaret etmek istedim. Zor günler yaşadı. 73 yaşında yaşam mücadelesi vermek kolay değil. Ama tedavisi sürerken bile bizimle heyecanı yaşadı. Bana "Kupayı alacaksınız" dedi. Ben de kendisine verdiğim sözü tuttum. Kendisine hepimiz borçluyuz. En zor günlerimde yanımda oldu, en mutlu anımda da yanımda olsun istedim. Aydın Örs Türk Basketbolu için bir nimettir. Onu mutlu ettiysem ben daha da mutlu olurum."



'Köln'de heyecan yoktu'



Final Four'da, Real Madrid maçlarındaki kadar heyecanlanmadığını da sözlerine ekledi Ergin Ataman... Başarılı çalıştırıcı bu konu da ise şu ifadeleri kullandı: "Kendimi "Çık maçını oyna Ergin. Kaybedersen hayalkırıklığı olacak ama kazanırsan da çok büyük bir iş başarmış olacaksın" diye motive ettim. Ekibimizle rakiplerimizi iyi çalışmıştık. CSKA maçının son çeyreği dışında işler hep kontrolümüzdeydi. Kazanacağımızı bilerek sahaya çıktık."



'Başarı için lider olmanız gerekir'



Ergin Ataman da efsane isim Aydın Örs ile buluşmasında büyük antrenörün özelliklerini de anlattı. Ataman, "Antrenörlükte çalışmak tabii ki önemlidir. Ama çok büyük başarılar kazanmak için lider olmanız gerekiyor. Bazı kritik kararları vermeniz gerekiyor. Kariyerim boyunca farklı koşullarla, sorunlarla karşılaştım ve hep dik durarak başarıya ulaştım. Burada dik durulması gereken bir atmosfer vardı. Bu benim alışkın olduğum bir mücadeleydi" dedi.



