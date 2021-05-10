Ergin Ataman: 'Avrupa'da sadece Anadolu Efes'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital medya buluşmasında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



Sporx'ten Hakan Celep'in "1996'da Koraç Kupası kazanan Anadolu Efes ve 2021'de Final Four'a yükselen Anadolu Efes arasındaki benzerlikler neler?" sorusuna Ergin Ataman, "Emek, çalışma, disiplin, özgüven aynı. İki takım da Türkiye'nin gururu!" cevabını verdi.



Yine Sporx'ten Hakan Celep'ten gelen, "İdolünüz olarak gösterdiğiniz Ettore Messina ile belki de finalde karşılaşacak olmak nasıl bir duygu?" sorusunu Anadolu Efes'in başarılı koçu, "Final Four'a yükseldikten sonra Ettore Messina ile mesajlaştık Birbirimize finalde buluşma dileğimiz ilettik. İnşallah bu gerçekleşir. Fİnalde karşı karşıya geliriz ve kazanan taraf oluruz." sözleriyle yanıtladı.



"AVRUPA'DA BAŞKA TAKIMA GİTMEM"



Ergin Ataman'ın diğer açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



* Anadolu Efes, Avrupa'nın en organize, en kurumsal kulübü. Avrupa'da başka bir takıma da transfer olmayı düşünmüyorum.



* NBA'e gitmek çok zor. Bir Avrupalı koç, başarılarından sonra NBA'de başantrenör olamıyor. Böyle bir teklif gelirse oturur düşünürüm. Hiçbir görevden kaçınmam. Ancak, önümüzdeki 2 sezon Anadolu Efes'teyim.



"GÖNDERİLMEDİKÇE ANADOLU EFES'TEYİM"



* Jose Mourinho'nun bir lafı vardır, 'Biz antrenörler ne kadar profesyonel olsa da duygusaldır. Hep bir bağ oluştururuz. Gönderilmediğimiz sürece gitmeyiz.' Anadolu Efes beni göndermedikçe Anadolu Efes'teyim.



* Oyuncuların performanslarını da zirveye taşırsak Anadolu Efes'i Final Four'da kimse durduramaz.







