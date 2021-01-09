Ergin Ataman: 'Asvel'e karşı kusursuz oynadık'

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, 22 sayı farkla kazandıkları Asvel maçının ardından açıklama yaptı.



Ergin Ataman maç boyunca kusursuz bir oyun oynadıklarını söyleyerek Euroleague'in ikinci yarısına galibiyetle başlamanın önemine değildi.



Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Bu akşam kusursuz bir oyun oynadık. Maçı kazandık ve %100 konsantre olduğumuzda nasıl oynayabileceğimizi gösterdik. Asvel'i burada yenmek kolay değil, burada önemli maçları kazandılar. Oyunun ilk yarısında çok iyi savunma yaptık, hücumda da topu çok iyi dolaştırdık ve ilk yarıyı farklı tamamladık. Bu akşam James Anderson çok iyi oynadı, double double yaparak çok büyük katkı verdi, David Lighty'e karşı da çok iyi savunma yaptı. Euroleague'in ikinci yarısına iyi başlamak önemliydi çünkü büyük bir hedefimiz var. Geçen sezon ne yazık ki gösterdiğimiz eforun karşılığını alamamıştık. Bu sezon ilk yarıda iyi bir iş çıkartamadık ama bu maçın kupayı kazanmak adına iyi bir başlangıç olmasını umuyorum."



