Ergin Ataman: 'Asıl kucaklaşmayı kupayla yapacağız'

Tarihi bir heyecana sahne olan Real Madrid serisini 3-2 kazanarak adını Final-Four'a yazdıran Anadolu Efes, şimdi Köln'de bu ayın sonunda yapılacak dörtlü turnuvada en büyük kupayı Fenerbahçe'den sonra Türkiye'ye getiren ikinci takım olmak niyetinde. 28 Mayıs'ta Rus devi CSKA ile yarı final var. Temsilcimiz kazanırsa Barcelona-O.Milano galibiyle kupa için mücadele edecek. Türk basketbolunda tarihi başarılara imza atan Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, Akşam Gazetesi'ne Real maçını ve sonrasını konuştu. İşte Ataman'ın mesajları:"Real Madrid'i elemek bizim için çok heyecan verici bir başarı oldu. Serinin zor geçeceğini tahmin ediyordum. Sonuçta Real Madrid takımı şampiyonluk için kurulmuş bir takım, çok büyük bir marka Avrupa basketbolunda. İlk iki maçı farklı kazanınca sanki rahat olacakmış gibi bir görüntü oldu ama onlar da son ana kadar bırakmadılar. Seride aslında en zorlandığımız maç, son maç oldu. Tabii ki biz geçen yıldan beri büyük bir hedefe kilitlendik. Bu hedefi gerçekleştirmek için de Final Four'a kalmamız gerekiyordu. Onun için tabii ki çok sevinçliyiz, gururluyuz. Çok heyecan verici.""Maçların seyircisiz oynanması bizim aleyhimize oldu. Çünkü saha avantajı bizdeydi. Saha avantajını geçmiş yıllarda olduğu gibi dolu bir salonda oynamak farklı olurdu. Ama ben yine de son maçta bizi desteklemeye gelen 300-400 sağlık çalışanına teşekkür ediyorum. Biz ekran başındaki sporseverlerin kalplerinin de bizimle birlikte olduğunu hissederek oynadık. Köln'deki Final Four da maalesef seyircisiz olacak. Ama orada çok fazla Türk yaşıyor ve biz orada da kendimizi evimizde hissedeceğiz. Bu moral açısından çok önemli olacak.""CSKA ile bir hesabımız var. 2019'da finalde kaybetmiştik. Bu kez yarı finalde karşılaşacağız ve onları yenip kupaya uzanmak için oynayacağız. Biz kendimize inanıyoruz. Biz bu kupayı kazanacağız. Biz oynadığımız basketbolla son 2 sezondur, hak ediyoruz. Basketbol otoriteleri bunu belirtiyor. Anadolu Efes'in oynadığı basketbolun Avrupa'nın yeni modern basketbolu olduğunu söylüyorlar. Çok büyük övgüler yağdırdılar. Geçen sene maalesef pandemi sebebiyle şampiyonluk yürüyüşümüz sonuçlanmadı ama bu sezon bunu sonlandıracağız. Şampiyonluğa iki maç kaldı. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim için en zor maç, son maçtı. Bundan sonra daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşacağımız düşünüyorum."Sporda isimler önemli ama önemli olan takımların birlikteliği, takım oyunu. Yoksa bireysel isimlerle şampiyon olunmuyor. Bizim en önemli özelliğimiz takım olmak. İşte 'Larkin, Micic oynarsa Efes kazanır' diyorlardı. Ama bana göre sezonun en büyük kahramanı Simon. Müthiş bir takım oyuncusu. Müthiş bir lider. Kahramanlar değişebiliyor. Singleton'dan geçen sezonki verimi tam alamamıştık ama o da son maçın yıldızı oldu. Takımı bir çok maçta sürükleyen Sertaç Şanlı'ydı. Takım olmak çok önemli."Ataman, Real Madrid zaferi sonrası oğlu Sarp'a sarılmasını ve yaşanan duygusal patlamayı ise şöyle anlattı:"Sarp, Madrid'de de vardı. Biz ailece çok büyük bir heyecan, çok büyük bir stres yaşadık bu dönemde. Bunu en çok yaşayanlardan biri de Sarp'tı. Madrid'de hayal kırıklığına uğramıştık. Ama son maçta kazanacağımıza en çok o inanıyordu. Maçtan sonraki kucaklaşmamız da o haftalardır, aylardır üzerimizde oluşan baskının getirdiği bir sevinç oldu. Ama bu sadece Final Four'a ulaşmanın kucaklaşması. Esas kucaklaşmayı kupayla beraber yapacağız"