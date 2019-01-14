Ergin Ataman: ''Antrenman maçı gibi oldu''

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 97-78 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, müsabakanın antrenman maçı havasında geçtiğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, ocak ayının ilk haftasında Afyon Belediyespor'da iki ABD'li oyuncunun takımdan ayrıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Maç, çok düşük tempoda geçti. Bütün oyuncularımızı oynatma şansı bulduk. Bu akşam Metecan Birsen ciddi katkı verdi. Genç oyuncularımızdan Mustafa Kurtuldum ve Ömercan İlyasoğlu'na süre verdik. Bizim için antrenman maçı niteliğinde bir lig karşılaşması oldu. Sezonun ilk yarısını lider Fenerbahçe Beko'nun bir puan gerisinde tamamladık."



Ataman, Mustafa Kurtuldum ve Ömercan İlyasoğlu'nun kendi yaş gruplarında Türkiye'nin en iyi oyuncuları olduğunu belirterek, "Disiplinli bir şekilde çalışırlarsa önümüzdeki yıllarda Anadolu Efes A Takımı'nda ve milli takımda süre alırlar. Şu anki ilerlemeleri gayet pozitif." değerlendirmesinde bulundu.



