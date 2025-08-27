Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Ergin Ataman: 'Alperen'i verin, Rockets'ı yeneyim'

Ergin Ataman: "Alperen'i verin, Rockets'ı yeneyim"

Milli Takım Koçu Ergin Ataman, Çekya maçının ardından Alperen Şengün'ü övdü.

Türkiye, EuroBasket'teki ikinci maçında Çekya karşısında parkeye çıktı ve rakibini 92 - 78 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın ardından 12 Dev Adam'ın koçu Ergin Ataman, Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Alperen Şengün hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Alperen'in yeteneğine atıfta bulunan Ataman, "Alperen Şengün'ü bana versinler, Panathinaikos ile Houston Rockets'ı yüzde yüz yeneriz!" sözlerini kullandı.

ALPEREN'İN ÇEKYA KARŞISINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

23 sayı
12 ribaund
9 asist
1 top çalma
2 blok
8/9 saha içi isabeti
7/10 serbest atış isabeti

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye2200185151344
2Portekiz11006250122
3Çek Cumhuriyeti2002128154-262
4Sırbistan11009864342
5Estonya210188115-271
6Letonya200290117-271
Son Dakika Haberleri
Ergin Ataman: 'Alperen'i verin, Rockets'ı yeneyim'

Ergin Ataman: "Alperen'i verin, Rockets'ı yeneyim"

Alperen Şengün: 'Kontrolü elimize aldık'

Alperen Şengün: "Kontrolü elimize aldık"

12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!

12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!

12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!

12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!

Bosna Hersek'ten harika başlangıç!

Bosna Hersek'ten harika başlangıç!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.