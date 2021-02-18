Ergin Ataman: 'Agresif oynayarak maçı kazandık'

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 76-53 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, karşılaşmaya kötü başladıklarını aktardı.



Ataman, ilk çeyrekte hücumda çok hata yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Maça iyi başlamadık. İlk çeyrekte 15 sayı geriye düştük. Rakibimiz hızlı hücumlarla sayılar buldu. İkinci çeyrekten itibaren kenardan gelen oyuncuların katkısıyla sayılar bulduk. Larkin ile rakibimizin ikili oyunlarını çözdük. Savunma tarafında iyiydik. Sloukas'ın ikili oyunlarını iyi durdurduk. Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar bulduk. Çok fazla da boş şut kaçırdık. Agresif oynayarak maçı kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu."



