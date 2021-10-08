Ergin Ataman'a Yılın Koçu Ödülü takdim edilecek

Turkish Airlines EuroLeague'in 2020-21 sezonunda Yılın Koçu seçilen temsilcilerilerimizden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a CSKA Moskova maçı öncesinde ödülü takdim edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman'a Yılın Koçu Ödülü takdim edilecek
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07 Ekim 2021 14:15
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesinde Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a geçtiğimiz sezondan Yılın Koçu Ödülü, takdim edilecek.

2020-21 sezonunu temsilcilerimizden Anadolu Efes, EuroLeague şampiyonu olarak tamamlarken başarılı çalıştırıcı Ergin Ataman da 2020-21 sezonunda Yılın Koçu seçilmişti. Ergin Ataman, CSKA Moskova maçı öncesi ödülünü EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu'dan alacak.


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