Ergin Ataman: ''5 dakika rahat bırakıyorum''

THY Euroleague'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ile başlayan Anadolu Efes'in başantrenörü, Euroleague'in sitesine röportaj verdi.Ergin Ataman, Euroleague'in resmi internet sitesine yaptığı röportajda maçların devre arasında soyunma odasında geçenleri anlattı ve şu sözleri kullandı;İlk yarı bittiğinde soyunma odasına girdiğimizde ilk 5 dakika oyuncuları serbest bırakıyorum. Biraz sakinleşip şu içmeleri veya masaj yaptırmaları gerekiyor. Onları 5 dakika rahat bırakmam, ikinci yarı için daha iyi oluyor. Aradaki ilk 5 dakika soyunma odasında ne oluyor bilmiyorum, çünkü ben orada olmuyorum. Onun yerine koridorda bekliyorum. Maçı orada yardımcılarım ile analiz ediyorum.Motivasyon çok önemli bir şey. Her maçın motivasyonu farklıdır. Soyunma odasındaki 4 dakikamı oyuncuları motive etmek için harcarım. Takım konuşmasını yaptıktan sonra gerekirse 1 veya 2 oyuncuyla özel konuşurum. Eğer kötü bir ilk yarı geçirmişlerse onları hazırlarım. Son konuşmaları yaparız ve tamam, ikinci yarıya hazırız!