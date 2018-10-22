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Ergin Ataman: ''5 dakika rahat bırakıyorum''

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'in resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ergin Ataman: ''5 dakika rahat bırakıyorum''
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22 Ekim 2018 18:05
THY Euroleague'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ile başlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'in sitesine röportaj verdi.

Ergin Ataman, Euroleague'in resmi internet sitesine yaptığı röportajda maçların devre arasında soyunma odasında geçenleri anlattı ve şu sözleri kullandı;

''5 DAKİKA RAHAT BIRAKIYORUM''

İlk yarı bittiğinde soyunma odasına girdiğimizde ilk 5 dakika oyuncuları serbest bırakıyorum. Biraz sakinleşip şu içmeleri veya masaj yaptırmaları gerekiyor. Onları 5 dakika rahat bırakmam, ikinci yarı için daha iyi oluyor. Aradaki ilk 5 dakika soyunma odasında ne oluyor bilmiyorum, çünkü ben orada olmuyorum. Onun yerine koridorda bekliyorum. Maçı orada yardımcılarım ile analiz ediyorum.

''MOTİVASYON KONUŞMASI...''

Motivasyon çok önemli bir şey. Her maçın motivasyonu farklıdır. Soyunma odasındaki 4 dakikamı oyuncuları motive etmek için harcarım. Takım konuşmasını yaptıktan sonra gerekirse 1 veya 2 oyuncuyla özel konuşurum. Eğer kötü bir ilk yarı geçirmişlerse onları hazırlarım. Son konuşmaları yaparız ve tamam, ikinci yarıya hazırız!

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