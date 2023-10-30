Ergin Ataman: '2 transfere daha ihtiyacımız var'

THY EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, transfer planlaması hakkında konuştu.



"2 TRANSFER YAPMALIYIZ"



Yeni transferlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ataman, "2 oyuncu daha transfer etmemiz gerekiyor. Transfer piyasasını yokluyoruz. Bir kısa forvete ve Kostas Sloukas'a yardım edebilecek bir top yönlendirici garda ihtiyacımız var. Şu anda bizim için realite bu." dedi.



"JUANCHO'DAN 3 NUMARA OLMAZ"



Takviyelerin önemine değinen tecrübeli koç, "Biz yeni bir takımız ve takviyelerle takımı dengelendirmeye çalışacağız. Juancho Hernangomez'i 3 numara olarak oynatamam. Bunu yapmam için onun 3 numarada nasıl oynayacağını anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Panathinaikos, THY Euroleague'de bu sezon çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.



