Ergi Kırkın, Tunus'ta ikinci kez şampiyon!

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta ikinci kez şampiyonluk yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergi Kırkın, Tunus'ta ikinci kez şampiyon!
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06 Aralık 2020 16:31
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Ergi Kırkın, Monastir kentinde gerçekleştirilen toplam 15 bin dolar para ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvası Magic Hotel Tours'un finalinde Fransız Titouan Droguet ile karşılaştı.

Ergi, 1 saat 6 dakika süren tek erkekler finalinde Droguet'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Tunus'ta geçen hafta da şampiyonluk yaşayan milli sporcu, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin dördüncü tekler zaferine uzandı. Ergi Kırkın ayrıca üst üste 10. galibiyetini elde etti.



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