Eren Şafak: 'İki haftada 9 gol yedik!'

4-0'lık Manisa FK mağlubiyeti sonrasında takımının oynadığı futboldan memnun kalmadığını aktaran Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak özellikle ilk yarıda birkaç pozisyon bulduklarını ancak golü yedikten sonra çok çabuk çözüldüklerini söyledi.



Şafak, "İki haftadır 9 gol yedik. Bunu aramızda değerlendireceğiz. Bu takımı ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun sonucunda bazı oyuncularımız acı da çekecek. Bu böyle yürümez. Çok basit goller yiyoruz. Dört haftadır gol de atamadık. Milli takım arası bizim için fırsat. Bu sürede hem transfer yapacağız hem de antrenman yapacağız. Adanaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp oradan da çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



