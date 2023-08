Eren Şafak: ''Bütün emeklerimiz heba oldu''

Tuzlaspor teknik direktörü Eren Şafak, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Eren Şafak, her iki takım oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.



Buradan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini ancak başaramadıklarını aktaran Şafak, şunları kaydetti:



"Maç aslında çok dengede gitti. Hem ilk yarı olsun hem ikinci yarı olsun, maç çok ortadaydı. İlk yarıda 1-2 tane pozisyonumuz vardı, oyunun kırılma anı dediğimiz o anları gol yapabilseydik burada daha farklı cümleler kurabilirdim. Ama maalesef duran toptan yemiş olduğumuz bir golle bütün emeklerimiz burada heba olmuş oldu."



Eren Şafak, ligde puan farkının çok fazla olacağını düşünmediğini dile getirerek, "Bizim de bir an önce toparlanıp bundan sonraki maçlarda çok daha iyi mücadele edip bir an önce golleri bulup ondan sonra da 3 puan sevincini yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.