Eren Keleş, Adanaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Eren Keleş'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Avusturya Bundesliga takımlarından St. Pölten'de forma giyen 24 yaşındaki Eren Keleş, turuncu-beyazlı takıma transfer edildi.
Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen orta saha oyuncusu Eren Keleş, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Avusturya Bundesliga takımlarından St. Pölten'de forma giyen 24 yaşındaki Eren Keleş, turuncu-beyazlı takıma transfer edildi.
Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen orta saha oyuncusu Eren Keleş, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın