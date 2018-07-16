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Eren Keleş, Adanaspor'da

Turuncu-beyazlılar, orta saha oyuncusu Eren Keleş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: AA
Eren Keleş, Adanaspor'da
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16 Temmuz 2018 15:23
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Eren Keleş'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Avusturya Bundesliga takımlarından St. Pölten'de forma giyen 24 yaşındaki Eren Keleş, turuncu-beyazlı takıma transfer edildi.

Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen orta saha oyuncusu Eren Keleş, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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