Eren Elmalı'ya Fransa'dan kanca!

Trabzonspor'un 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Fransızların radarında. Nantes Kulübü uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki A Milli oyuncu için resmi girişimlere başladı.
Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe, Trabzonspor'un başarılı sol bek için 5 milyon Euro istediğini yazdı. Ancak Bordo-Mavililer'in talep ettiği rakam daha yüksek.
Bunun sebebi ise yerli kuralı ve Trabzonspor'un ilk 11 seviyesinde fazla yerli alternatifinin bulunmaması. Eren'i kolay kolay bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin beklentisi, 8 milyon Euro civarında.
11'DE YERİ GARANTİ
Bu seviyelerde resmi bir teklif gelmesi durumunda Karadeniz ekibinin değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'indeki 3 yerli tercihinin; Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır olması kesin gözüküyor. Eren'in olası satışı halinde kadroya kaliteli bir yerli transferi yapılması şart.
Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe, Trabzonspor'un başarılı sol bek için 5 milyon Euro istediğini yazdı. Ancak Bordo-Mavililer'in talep ettiği rakam daha yüksek.
Bunun sebebi ise yerli kuralı ve Trabzonspor'un ilk 11 seviyesinde fazla yerli alternatifinin bulunmaması. Eren'i kolay kolay bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin beklentisi, 8 milyon Euro civarında.
11'DE YERİ GARANTİ
Bu seviyelerde resmi bir teklif gelmesi durumunda Karadeniz ekibinin değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'indeki 3 yerli tercihinin; Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır olması kesin gözüküyor. Eren'in olası satışı halinde kadroya kaliteli bir yerli transferi yapılması şart.