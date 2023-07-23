Eren Elmalı'ya Fransa'dan kanca!

Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için devrede olan Nantes, resmi girişimlere başladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı'ya Fransa'dan kanca!
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23 Temmuz 2023 10:03
Son güncelleme 23 Temmuz 2023 10:27
Trabzonspor'un 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Fransızların radarında. Nantes Kulübü uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki A Milli oyuncu için resmi girişimlere başladı.

Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe, Trabzonspor'un başarılı sol bek için 5 milyon Euro istediğini yazdı. Ancak Bordo-Mavililer'in talep ettiği rakam daha yüksek.

Bunun sebebi ise yerli kuralı ve Trabzonspor'un ilk 11 seviyesinde fazla yerli alternatifinin bulunmaması. Eren'i kolay kolay bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin beklentisi, 8 milyon Euro civarında.

11'DE YERİ GARANTİ

Bu seviyelerde resmi bir teklif gelmesi durumunda Karadeniz ekibinin değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'indeki 3 yerli tercihinin; Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır olması kesin gözüküyor. Eren'in olası satışı halinde kadroya kaliteli bir yerli transferi yapılması şart.

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