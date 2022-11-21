Eren Elmalı'ya durmak yok!

Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, daha sezonun yarısına bile gelmeden 25 maça çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı'ya durmak yok!
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21 Kasım 2022 10:11
Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, şu ana kadarki periyotta tam 25 maç oynadı.

Bordo-Mavili takımda lig, Avrupa ve Süper Kupa'da toplam 21 karşılaşmaya çıkan ve en çok forma giyen isim olan Eren, A Milli Takım'da da Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının ardından İskoçya ve Çekya ile yapılan hazırlık mücadelelerinde de görev yaptı.

Belek'te antrenman kampı

Süper Lig 'e verilen milli arada 8 gün izin yapan Trabzonspor, çalışmalara başlıyor. Antalya'da 11 günlük kamp yapacak olan Bordo-mavililer, 29 Kasım'da Trabzon'a dönecek. Dünya Kupası'nda bulunan Larsen ve Gomez dışında tüm oyuncular, Belek'teki kampta yer alacak. Abdullah Avcı, Antalya'da 2 hazırlık maçı oynanmasını planlıyor.

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