Eren Elmalı'ya durmak yok!

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, şu ana kadarki periyotta tam 25 maç oynadı.



Bordo-Mavili takımda lig, Avrupa ve Süper Kupa'da toplam 21 karşılaşmaya çıkan ve en çok forma giyen isim olan Eren, A Milli Takım'da da Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının ardından İskoçya ve Çekya ile yapılan hazırlık mücadelelerinde de görev yaptı.



Belek'te antrenman kampı



Süper Lig 'e verilen milli arada 8 gün izin yapan Trabzonspor, çalışmalara başlıyor. Antalya'da 11 günlük kamp yapacak olan Bordo-mavililer, 29 Kasım'da Trabzon'a dönecek. Dünya Kupası'nda bulunan Larsen ve Gomez dışında tüm oyuncular, Belek'teki kampta yer alacak. Abdullah Avcı, Antalya'da 2 hazırlık maçı oynanmasını planlıyor.





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