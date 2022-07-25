Eren Elmalı: 'Trabzonspor, çok büyük'

Trabzonspor'un Empoli ile oynadığı hazırlık maçı sonrası Eren Elmalı, görüşlerini aktardı.



Kampı değerlendiren Elmalı, "İlk geldiğimiz günden bu yana çok samimi karşılandık. Hiç yabancılık çekmedik. Güzel geçti bizim için. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün de iyi oynadık, Süper Kupa için pratik oldu. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor bizim için" dedi.



"Bir önceki maçta erken sahadan çıktım, bu maçta da kalmak istedim. Güzel geçti benim için. Hocama da teşekkür ederim bugün şans verdiği için. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum." sözlerini kullanan genç futbolcu, "Trabzonspor, çok büyük bir kulüp. İlk geldiğimizden bu yana iyi karşılandık. Bu forma, bu camia, bu şehir için elimizden geleni yapmaya çalışacağız takım olarak." diye konuştu.



Son olarak bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderen 22 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Geçen seneki şampiyonluk, mucizevi, çok önemli bir şampiyonluktu. Bu seneki hedefimiz de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi. Ondan öpnce Süper Kupa maçı var. Tüm taraftarımızı bizi desteklemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.





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