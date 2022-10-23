Eren Elmalı, Konyaspor maçında yok

Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı, Sivasspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü



Milli oyuncu, BAY haftası sonrası oynanacak zorlu Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu sezon Trabzonspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Eren'in, sol bekte alternatifi bulunmuyor.



Öte yandan kart sınırındaki diğer isimlerden Bakasetas ve Barta, Sivasspor maçını sorunsuz şekilde bitirdiler.





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