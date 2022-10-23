Eren Elmalı, Konyaspor maçında yok

Trabzonspor'da, Sivasspor maçında kart gören Eren Elmalı, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eren Elmalı, Konyaspor maçında yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2022 11:50
Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı, Sivasspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü

Milli oyuncu, BAY haftası sonrası oynanacak zorlu Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu sezon Trabzonspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Eren'in, sol bekte alternatifi bulunmuyor.

Öte yandan kart sınırındaki diğer isimlerden Bakasetas ve Barta, Sivasspor maçını sorunsuz şekilde bitirdiler.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ