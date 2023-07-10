Eren Elmalı, İtalya'ya doğru

Trabzonspor'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen sol bek oyuncusu Eren Elmalı'nın ismi de transfer piyasasına girdi.
23 yaşındaki milli sol bek oyuncusu, İtalyan kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.
2 TAKIM İLGİLENİYOR
Eren Elmalı'yı İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ve Bologna geniş transfer listesine eklendi. Bu listelerde aşağılarda bulunsa da transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
47 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor formasıyla 47 resmi maçta oynayan Eren Elmalı bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.
23 yaşındaki milli sol bek oyuncusu, İtalyan kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.
2 TAKIM İLGİLENİYOR
Eren Elmalı'yı İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ve Bologna geniş transfer listesine eklendi. Bu listelerde aşağılarda bulunsa da transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
47 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor formasıyla 47 resmi maçta oynayan Eren Elmalı bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.