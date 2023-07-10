Eren Elmalı, İtalya'ya doğru

Trabzonspor'da istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Eren Elmalı'ya, İtalya'dan talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı, İtalya'ya doğru
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10 Temmuz 2023 10:33
Trabzonspor'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen sol bek oyuncusu Eren Elmalı'nın ismi de transfer piyasasına girdi.

23 yaşındaki milli sol bek oyuncusu, İtalyan kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

2 TAKIM İLGİLENİYOR

Eren Elmalı'yı İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ve Bologna geniş transfer listesine eklendi. Bu listelerde aşağılarda bulunsa da transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor formasıyla 47 resmi maçta oynayan Eren Elmalı bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.

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