Eren Elmalı'dan dikkat çeken rakam!

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da Eren Elmalı, 36. ve 46. dakikalardaki golleriyle Galatasaray'ı 2-0 öne taşıdı.
Bu sezon 3 lig maçına çıkan milli futbolcu, Kayserispor maçındaki golleriyle bu sezon 3 haftada 3 gole ulaştı.
Süper Lig'de daha önce 136 maçta 1 gol atan Eren Elmalı, bu sezon ise 3 maçta 3 gol attı.
Eren, Kayseri'deki ilk golüyle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.
