Bundesliga'nın 26. haftasında Heidenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.



Voith-Arena'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Mönchengladbach'ın golünü 9. dakikada Robin Hack, Heidenheim'in golünü ise 66. dakikada gurbetçi futbolcu Eren Sami Dinkçi kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Heidenheim 29, Mönchengladbach 28 puana ulaştı.



Gelecek hafta Heidenheim, Stuttgart'a konuk olacak. Möchengladbach ise Freiburg'u ağırlayacak.

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