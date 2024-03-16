Eren Dinkçi attı, Heidenheim 1 puanı kopardı

Bundesliga'nın 26. haftasında Heidenheim'in Borussia Mönchengladbach'ı konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eren Dinkçi attı, Heidenheim 1 puanı kopardı
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16 Mart 2024 19:35
Bundesliga'nın 26. haftasında Heidenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. 

Voith-Arena'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Mönchengladbach'ın golünü 9. dakikada Robin Hack, Heidenheim'in golünü ise 66. dakikada gurbetçi futbolcu Eren Sami Dinkçi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Heidenheim 29, Mönchengladbach 28 puana ulaştı. 

Gelecek hafta Heidenheim, Stuttgart'a konuk olacak. Möchengladbach ise Freiburg'u ağırlayacak.
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