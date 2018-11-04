Eren Derdiyok'a Tolga muamelesi!

bileti kesildi. Fenerbahçe derbisine dakikalar kala kendini kötü hissedip forma giymeyen ve bütün planların bozulmasına neden olan tecrübeli futbolcu, bundan sonra zorunlu olmadıkça şans bulamayacak.Maça iki gün kala antrenmanların tamamında takımla beraber çalışan ancak karşılaşmanın ısınma hareketleri sırasında kendini kötü hissettiğini söyleyen Eren'in bu hareketinin takımın stratejisini bozduğu noktasında birleşen teknik heyet, Eren'e Schalke'de da görev vermeyecek.Galatasaray'da Eren Derdiyok'u bundan sonra Tolga Ciğerci gibi bir son bekliyor. Teknik kadro, benzer bir davranış sergilediklerini düşündükleri Tolga Ciğerci'nin de biletini kesmiş ve kulüp resmi sitesinden futbolcunun sakatlığının inandırıcı olmadığını ima eden açıklamalar yapılmıştı.Diğer taraftan Eren'in sürekli olarak sakatlanması, Sinan Gümüş'ün gol atamaması forvet transferini zorunlu hale getirdi. Fatih Terim ve ekibi forvet adayları üzerinde çalışmalara erken başladı.Galatasaray'da gol kralı Gomis'in satılmasının ardından golcü transferinin gerçekleşmemesi yönetime yönelik eleştirilere neden olmuştu. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi ise topu Florya'ya atmıştı.