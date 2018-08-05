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Eren Derdiyok'a sürpriz talip! Göztepe...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Bafetimbi Gomis'in gölgesinde kalan ve kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok ile Göztepe ilgileniyor.

Eren Derdiyok'a sürpriz talip! Göztepe...
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05 Ağustos 2018 06:35
Deniz Kadah ile forvet hattını güçlendiren Göztepe, bu bölgeye bir isim daha almayı hedefliyor.

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın raporu doğrultusunda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok'u listesine alan İzmir temsilcisi, önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacak.

Eren geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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