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Eren Derdiyok'a eski takımı talip oldu

Galatasaray'da bu sezon Gomis'in arkasında kalan Eren Derdiyok'a eski takımı talip oldu.

Eren Derdiyok'a eski takımı talip oldu
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01 Mayıs 2018 08:48
Adım adım gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'a transfer teklifi var.

İsviçre basını, ligde 8 sezon sonra şampiyon olamayan Basel'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. Eski oyuncusu için Basel'in sezon sonunda Galatasaray'a bir teklifte bulunması bekleniyor. İsviçre basını daha önceki dönemlerde de Basel'in Eren ile ilgilendiğini yazmıştı.

Eren Derdiyok, 2006-2009 yılları arasında Bayer Leverkusen'e transfer olmadan Basel'de forma giydi.

Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi.



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