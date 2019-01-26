TARAFTAR İSTEMİYOR

Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Eren Derdiyok değere bindi.İki takviye yapacak olan Galatasaray henüz sıfır çekerken Eren'in affedilmesi ihtimali ortaya çıktı. Eren'in Fatih Terim'den özür dileyerek tekrar takıma dönebileceği kaydedildi.Bazı yöneticilerin de tecrübeli forvetin takıma yeniden katılması için Terim'le görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Forvet transferi görüşmelerinin sıkıştığı dönemde bazı yöneticilerin Terim'e, Eren'i affetmesi konusunda ricacı oldukları da ifade edildi.Eren Derdiyok'un ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.İsviçre pasaportlu forvetin, Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.