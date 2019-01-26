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Eren Derdiyok'a AF gündemde! Yöneticiler ricacı...

Fatih Terim'in "Çalışma kültürümüz uyuşmuyor." dediği isimlerden biri olan Eren Derdiyok'a affın gündeme geldiği ifade edildi.

Kaynak: Takvim
Eren Derdiyok'a AF gündemde! Yöneticiler ricacı...
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26 Ocak 2019 12:49
Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Eren Derdiyok değere bindi.

İki takviye yapacak olan Galatasaray henüz sıfır çekerken Eren'in affedilmesi ihtimali ortaya çıktı. Eren'in Fatih Terim'den özür dileyerek tekrar takıma dönebileceği kaydedildi.

Bazı yöneticilerin de tecrübeli forvetin takıma yeniden katılması için Terim'le görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Forvet transferi görüşmelerinin sıkıştığı dönemde bazı yöneticilerin Terim'e, Eren'i affetmesi konusunda ricacı oldukları da ifade edildi.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Eren Derdiyok'un ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.

İsviçre pasaportlu forvetin, Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.

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