Eren Derdiyok: 'Trabzonspor'u tahmin etmiştim'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün santrfor oyuncusu Eren Derdiyok, kendi performansı, takımının oyunu ve Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.



İşte Derdiyok'un sözleri;



"EN İYİ HİSSETTİĞİM DÖNEMDEYİM"



Bizim Almanya'da hocamız vardı, Heynckes. "Genç veya yaşlı oyuncu yoktur, iyi veya kötü oyuncu vardır" derdi. Ben, 33 yaşındayım ve kendimi en iyi hissettiğim dönemdeyim.



"ADEM BÜYÜK İYİ GOLCÜ"



Türkiye'de iyi golcüler var. Adem Büyük'ten başka söylemem gerekirse çok düşünmem gerekir.



"TRABZONSPOR'U TAHMİN ETMİŞTİM"



Süper Lig heyecanlı geçiyor. 1-2 mağlubiyet alındığında yetişiyorlar. Sezon başında kadroları gördüğümde Trabzonspor'un başarılı olacağını tahmin etmiştim, öyle de oldu.



"HEDEFİMİZE TARAFTARLA ULAŞIRIZ"



Arzulu bir taraftar grubumuz var, takımı ateşliyorlar. Onlarla hedefimize ulaşabiliriz. Gençlerbirliği maçında gelişine ters köşeye bir gol atmıştım, güzel bir goldü.





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