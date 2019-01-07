ALMAN BASINININ İDDİASI

"STUTTGART'A YAKIN"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok, 1.4 milyon Euro'luk alacağı için Sarı-Kırmızılı kulübü TFF'ye şikayet etti.Cimbom, Eren'e gerekli ödemeyi yapmazsa golcü oyuncu bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılabilecek.Bu arada Alman basınından Stuttgarter Nachrichten'in haberine göre Bundesliga ekipleri Stuttgart, Hannover 96 ve Schalke 04 Eren Derdiyok'u takibe aldı.Bu sezon 13 lig maçında 7 gol, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 2 gol kaydeden Eren'le üç Bundesliga ekibinin de ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.Haberde Stuttgart'ın sportif direktörü Michael Reschke'nin Eren ile daha önce Leverkusen'de birlikte çalıştığı tecrübeli futbolcunun bu nedenle Stuttgart'a yakın olduğu kaydedildi. Alman ekiplerinin Eren transferindeki en büyük rakiplerinin ise İsviçre temsilcisi Sion olduğu da belirtildi.