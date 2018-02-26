Eren Derdiyok planları alt üst etti

İLGİLİ VİDEO

Galatasaray'da Bursaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Eren Derdiyok planları altüst etti.Devre arasında forvet hattına takviye talebi gerçekleşmeyen ve bu nedenle sıkıntılı olan teknik direktör Fatih Terim, kupada dinlendirmek istediği Gomis'i kullanmak zorunda kalacak.Galatasaray'da Bafetimbi Gomis dışında sağlam forvet bulunmazken formsuz Sinan Gümüş son olasılık olarak sıkıntı anında değerlendirilecek.