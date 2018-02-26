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Eren Derdiyok planları alt üst etti

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak Eren Derdiyok, planların değişmesine neden oldu.

Kaynak: Milliyet
Eren Derdiyok planları alt üst etti
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26 Şubat 2018 09:14
Galatasaray'da Bursaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Eren Derdiyok planları altüst etti.

Devre arasında forvet hattına takviye talebi gerçekleşmeyen ve bu nedenle sıkıntılı olan teknik direktör Fatih Terim, kupada dinlendirmek istediği Gomis'i kullanmak zorunda kalacak.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis dışında sağlam forvet bulunmazken formsuz Sinan Gümüş son olasılık olarak sıkıntı anında değerlendirilecek.



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