Eren Derdiyok: "Özbekistan'a gidince şaşırdım"

Kariyerine Özbekistan'da devam eden Eren Derdiyok, gelecek planları ve Özbekistan üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Eren Derdiyok: 'Özbekistan'a gidince şaşırdım'
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28 Kasım 2020 17:00
Bir dönem Galatasaray forması terleten forvet oyuncusu Eren Derdiyok, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımıyla lig şampiyonu oldu.

Özbekistan ekibinin teknik direktörlüğünü Şota Arveladze yürütüyor.

"TAŞKENT HARİKA ŞEHİR"

Eren Derdiyok, Özbekistan kariyeri ile ilgili; "Avrupa'dan gelince beklentiniz düşük olur ama Taşkent'in harika bir imajı var. Avrupa'daki bütün imkanlar burada da geçerli. Kafe ve restaurant, kısaca her şey var. Buraya gelince şaşırdım." dedi.

Eren Derdiyok, yakın zamanda yeniden İsviçre'de kariyerini sürdürmek istediğini de belirtti.

32 yaşındaki forvet, 2020 yılında Özbekistan Ligi'nde çıktığı 21 maçta takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

EREN DERDİYOK'UN TRANSFER SÖZLERİ



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