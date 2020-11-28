Eren Derdiyok: 'Özbekistan'a gidince şaşırdım'

EREN DERDİYOK'UN TRANSFER SÖZLERİ

Bir dönem Galatasaray forması terleten forvet oyuncusu Eren Derdiyok, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımıyla lig şampiyonu oldu.Özbekistan ekibinin teknik direktörlüğünü Şota Arveladze yürütüyor.Eren Derdiyok, Özbekistan kariyeri ile ilgili; "" dedi.Eren Derdiyok, yakın zamanda yeniden İsviçre'de kariyerini sürdürmek istediğini de belirtti.32 yaşındaki forvet, 2020 yılında Özbekistan Ligi'nde çıktığı 21 maçta takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.