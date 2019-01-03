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Eren Derdiyok için Almanya'dan açıklama

Galatasaray'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok, Bundesliga'ya geri dönebilir.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eren Derdiyok için Almanya'dan açıklama
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03 Ocak 2019 21:45
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok Almanya'ya geri dönebilir.

Alman basını, Mario Gomez'in de formasını giydiği Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın Eren Derdiyok'un peşinde olduğunu yazdı.

Eren Derdiyok iddiaları sorulan Stuttgart A takım idarecisi Michael Reschke, "Bize 6 boyunca yardımı olacak her oyuncuya kapımız açık. Ancak henüz anlaşma olmayan hiçbir oyuncuyla ilgili konuşamam" cevabını verdi.

ÜLKESİNE DE DÖNEBİLİR

Öte yandan Eren Derdiyok ile ilgilenen kulüpler arasında Almanya'dan Hannover ile birlikte İsviçre'den Basel ve Sion'un da olduğu kaydedildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray'da 18 maçta 10 kez ağları sarstı.

 

 

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