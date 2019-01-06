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"Eren Derdiyok gündemimizde yok"

Galatasaray'da gözden çıkarılan Eren Derdiyok ile ismi anılan Yeni Malatyaspor, deneyimli golcünün gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
'Eren Derdiyok gündemimizde yok'
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06 Ocak 2019 21:45
Galatasaray'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok ile ilgili Yeni Malatyaspor'dan açıklama geldi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'da yaptığı açıklamada, "Eren Derdiyok önemli bir oyuncu. Galatasaray'da bana göre iyi bir performans gösterdi. Şu anda gündemimizde yok ama hocamız isterse değerlendirilebilir. Gündemimizde oyuncular var. Giden oyuncuların yerini doldurmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Eren Derdiyok'un ismi Göztepe, Bundesliga'dan Hannover ve Stuttgart ile İsviçre'den Basel ve Sion ile anılıyor.

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