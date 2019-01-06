'Eren Derdiyok gündemimizde yok'

'da kadro dışı kalanile ilgili'dan açıklama geldi.Yeni Malatyaspor Başkanı, TRT Spor'da yaptığı açıklamada," ifadelerini kullandı.Eren Derdiyok'un ismi Göztepe, Bundesliga'dan Hannover ve Stuttgart ile İsviçre'den Basel ve Sion ile anılıyor.