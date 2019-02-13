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Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve transfer görüşmelerinde bulunmam için izin verdiği Eren Derdiyok çarpıcı açıklamalarda bulundu.Galatasaray'da zaman zaman sakatlıklar yaşadığını ve bu sakatlıkların belirli dönemlerde oynamasını engellediğini ifade eden Eren,. Yaz dönemimde Galatasaray'daydımancak kış döneminde başka bir takıma transfer olabileceğim söylendi. Fatih Terim bana her zaman büyük bir saygı duydu. Beni özel olarak yanına çağırdı ve durumu anlattı, insança vedalaştık. Tedi.Galatasaray'ın kendisine transfer görüşmeleri için izin verdiğini de ifade eden Eren,. Şubat ayı sonuna kadar birkaç seçenek için yeterli zamanım var. Çin'e transfer olmak da bir olaslık. Sezon sezonunda serbest kalıp, başka bir takıma transfer olmak da bir olasılık" şeklinde konuştu.Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok hakkında da konuşan Abdürrahim Albayrak ise, "Eren Derdiyok bizim için çok önemli bir futbolcumuz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Maicon'un insaniyeti, adamlığı inanılmazdı ve Eren kardeşimize de bunu anlattık. Bu hafta içerisinde Eren ile bir araya geleceğiz Affedilip affedilmemesi ile konu Fatih Terim'in bileceği iş" ifadelerini kullandı.