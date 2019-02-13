Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve transfer görüşmelerinde bulunmam için izin verdiği Eren Derdiyok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da zaman zaman sakatlıklar yaşadığını ve bu sakatlıkların belirli dönemlerde oynamasını engellediğini ifade eden Eren, "Sakatlıklar yaşadım ve bu durum performansımı da etkiledi. Oynadığı zamanlarda da takıma katkı sağladım. Yaz dönemimde Galatasaray'daydımsporxancak kış döneminde başka bir takıma transfer olabileceğim söylendi. Fatih Terim bana her zaman büyük bir saygı duydu. Beni özel olarak yanına çağırdı ve durumu anlattı, insança vedalaştık. Terim'in babası geçen hafta öldü ve saygı duydum, cenazesine katıldım. Çünkü ben ve ailem hala Fatih Terim'i seviyoruz" dedi.
Galatasaray'ın kendisine transfer görüşmeleri için izin verdiğini de ifade eden Eren, "Sion teknik direktörü Murat Yakın ile bir görüşme yaptım, Sion'a teşekkür ediyorum ancak şu anda başka seçenekleri değerlendiriyorum. İsviçreli bir kulübün bana istediğim ödemeleri yapmaması mantıklı, ben bunu anlayabilecek durumdayım. Şubat ayı sonuna kadar birkaç seçenek için yeterli zamanım var. Çin'e transfer olmak da bir olaslık. Sezon sezonunda serbest kalıp, başka bir takıma transfer olmak da bir olasılık" şeklinde konuştu.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok hakkında da konuşan Abdürrahim Albayrak ise, "Eren Derdiyok bizim için çok önemli bir futbolcumuz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Maicon'un insaniyeti, adamlığı inanılmazdı ve Eren kardeşimize de bunu anlattık. Bu hafta içerisinde Eren ile bir araya geleceğiz Affedilip affedilmemesi ile konu Fatih Terim'in bileceği iş" ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'da zaman zaman sakatlıklar yaşadığını ve bu sakatlıkların belirli dönemlerde oynamasını engellediğini ifade eden Eren, "Sakatlıklar yaşadım ve bu durum performansımı da etkiledi. Oynadığı zamanlarda da takıma katkı sağladım. Yaz dönemimde Galatasaray'daydımsporxancak kış döneminde başka bir takıma transfer olabileceğim söylendi. Fatih Terim bana her zaman büyük bir saygı duydu. Beni özel olarak yanına çağırdı ve durumu anlattı, insança vedalaştık. Terim'in babası geçen hafta öldü ve saygı duydum, cenazesine katıldım. Çünkü ben ve ailem hala Fatih Terim'i seviyoruz" dedi.
Galatasaray'ın kendisine transfer görüşmeleri için izin verdiğini de ifade eden Eren, "Sion teknik direktörü Murat Yakın ile bir görüşme yaptım, Sion'a teşekkür ediyorum ancak şu anda başka seçenekleri değerlendiriyorum. İsviçreli bir kulübün bana istediğim ödemeleri yapmaması mantıklı, ben bunu anlayabilecek durumdayım. Şubat ayı sonuna kadar birkaç seçenek için yeterli zamanım var. Çin'e transfer olmak da bir olaslık. Sezon sezonunda serbest kalıp, başka bir takıma transfer olmak da bir olasılık" şeklinde konuştu.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok hakkında da konuşan Abdürrahim Albayrak ise, "Eren Derdiyok bizim için çok önemli bir futbolcumuz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Maicon'un insaniyeti, adamlığı inanılmazdı ve Eren kardeşimize de bunu anlattık. Bu hafta içerisinde Eren ile bir araya geleceğiz Affedilip affedilmemesi ile konu Fatih Terim'in bileceği iş" ifadelerini kullandı.
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