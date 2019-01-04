FATİH TERİM'İN EREN DERDİYOK VE SERDAR AZİZ SÖZLERİ

Fatih Terim'in kadro dışı kararı sonrası takımdan gönderilmesine karar verilen Eren Derdiyok kendine takım buldu.Türk asıllı İsviçreli forvetin Sion'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı kulübün satış listesine koyduğu Eren, bonservisini alabilirse Sion'a imza atacak.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan 2 milyon euronun üzerinde alacağı olduğu öğrenildi."Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu karar yazılıp çizildiği gibi bir günlük ya da son maçlık bir mevzu değil. Bu yüzden teknik olarak sezonun sonuna kadar olan kısımdaki kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki emekleri ve katkıları için de hem kendi adıma hem de teknik heyetim adına teşekkür ediyorum."