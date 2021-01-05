Erdon Daci: 'Güveni boşa çıkarmak istemedim!'

Konyaspor'un Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçta iki gol kaydeden Erdon Daci maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı çok iyi bir futbol oynadıklarını ifade eden Erdon Daci, "Çok mutluyum. Önemli olan Galatasaray gibi bir rakibe karşı 3 puan aldık. Hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Kötü de oynasam bana güveniyor. O güveni boşa çıkarmak istemedim. 2 gol attım. 2 golü de Alper Uludağ ağabeyime armağan ediyorum" dedi.



Cikalleshi hakkında da konuşan Daci, "Cikalleshi savaşçı bir oyuncu. Çok yardım etti. Onun sayesinde 2 gol attım diyebilirim" şeklinde konuştu.



