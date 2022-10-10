Erdoğan Yeşilyurt: 'Topla oynama yüzde 95'e 5 gibiydi'

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt, Başakşehir'i yendikleri maçın ardından konuştu.



Sivasspor olarak bu sezon ilk defa gerçek bir takım gibi oynadıklarını söyleyen Erdoğan, "İlk defa takım olduk. Herkes herkes için mücadele etti. Biri hata yaptığında öbürü telafi etti. Çok mutluyuz. Herkes bağırıp çağırıyor. Birlik beraberlik var artık. 8 maçtır kazanamıyorduk. İnanılmaz önemliydi. Çok şükür kazandık." açıklamasını yaptı.



Maçta topla oynamanın yüzde 95'e 5 olduğunu hissettiğini ve kariyerine ilk defa böyle bir maç oynadığını söyleyen Erdoğan, "İlk defa böyle bir maç oynadım. Hissettiğimi kadarıyla yüzde 95'e 5 top bizdeydi herhalde. Yüzde yüz oyun taktiğimizi sahaya yansıttık. 2-3 tane gol pozisyonu verdik. Bir zahmet olsun o kadar, Başakşehir ile oynuyoruz. Biz de pozisyon ürettik. Benim şutum var, Dia'nın şutu var, 2 golümüz var. Bence çok başarılı bir maç oynadık. Çok sıkıcıydı. Çok yorulduk, çok koştuk ama önemli olan 3 puan." diyerek açıklamalarını noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ